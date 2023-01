Ukraine : le flou règne autour du sort de la ville de Soledar, "bataille la plus sanglante" du conflit

Si elle est violemment disputée, c'est que Soledar revêt un intérêt sur le plan stratégique. Elle est en effet située près de la ville plus importante de Bakhmout, déjà défendu avec acharnement depuis plusieurs mois par Kiev. Sa prise permettrait à Moscou de brandir enfin une victoire militaire, après plusieurs revers humiliants depuis septembre, et au chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, de renforcer son influence croissante sur la scène politique russe. Autant de raisons qui font accepter au Kremlin un bilan très lourd.

Selon Mykhaïlo Podoliak, les pertes militaires russes y sont "énormes" et "l'armée ukrainienne perd également des hommes". "Certainement, c'est plus que ce qu'il y a eu ailleurs avant", a-t-il indiqué à l'AFP. Il n'a pas chiffré les pertes ukrainiennes, mais estimé que les Russes ont perdu "10.000 à 15.000 hommes, peut-être plus", dans cette zone depuis l'été. "Pour nous, il y a des pertes, des pertes significatives, pour eux ces pertes sont tout simplement extraordinaires", a jugé Mykhaïlo Podoliak.