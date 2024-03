La situation à Haïti rappelle "une scène de Mad Max"

"Une scène de Mad Max" : c'est la comparaison utilisée par l'Unicef pour qualifier la situation en Haïti. Le pays est en proie à la violence des gangs, et l'aide humanitaire est paralysée. Si un "pont humanitaire" devrait se mettre en place, l'aéroport et le port de Port-au-Prince sont toujours fermés.

La situation en Haïti est "horrible" et "presque sortie d'une scène de "Mad Max", la franchise de films débutée en 1979, qui dépeint un futur post-apocalyptique, a affirmé ce dimanche la directrice exécutive de l'Unicef. Ce pays, le plus pauvre de la région Amérique Latine-Caraïbes est confronté à une explosion de la violence des gangs depuis plusieurs mois.

Flambée de violence

"Beaucoup, beaucoup, de personnes souffrent gravement de la faim et de la malnutrition, et nous ne parvenons pas à leur apporter suffisamment d'aide", a déclaré Catherine Russell dans une interview à la chaîne américaine CBS. Haïti et notamment sa capitale Port-au-Prince sont le théâtre d'une flambée de violences des gangs ces dernières semaines, alors que les Haïtiens attendent l'instauration d'un conseil présidentiel de transition après l'annonce de la démission du Premier ministre contesté Ariel Henry, qui n'expédie plus désormais que les affaires courantes.

Les gangs contrôlent le pays

Le couvre-feu a été prolongé jusqu'à mercredi dans le département de l'Ouest, qui comprend Port-au-Prince. L'état d'urgence doit prendre fin le 3 avril. Le Kenya, qui devait déployer un millier de policiers dans le cadre d'une mission multinationale de sécurité, a annoncé suspendre l'envoi de ses hommes, tout en assurant qu'il interviendrait une fois un conseil présidentiel installé. Les gangs contrôlent des pans entiers du pays, notamment 80% de la capitale, et sont accusés de nombreuses exactions, en particulier meurtres, viols, et enlèvements contre rançon.

"D'une façon ou d'une autre, nous devons prendre davantage le contrôle de la situation, de manière à faire entrer l'aide" en Haïti, a plaidé Catherine Russell. La situation actuelle "est la pire que quiconque ait vue depuis des décennies", dans un pays où les catastrophes se succèdent, de séismes en choléra, en passant par le Covid. Alors que l'aéroport de Port-au-Prince reste fermé, la mission de l'ONU en Haïti a annoncé la mise en place le plus tôt possible d'un "pont aérien" entre Haïti et la République dominicaine voisine par hélicoptère, pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire.

Le port principal de la capitale est également à l'arrêt depuis le 7 mars, face à des actes "de sabotage et de vandalisme" selon son opérateur, compliquant l'acheminement d'aide internationale. Un container de l'Unicef, "comprenant des fournitures cruciales de santé maternelle, néonatale et infantile", a été pillé samedi dans ce port, a annoncé l'agence de l'ONU dans un communiqué. "Cet incident intervient à un moment critique, quand les enfants en ont le plus besoin", a ajouté l'Unicef.