VIDÉO - Harcèlement du ravitaillement, mobilisation de la population... comment s'organise la résistance ukrainienne ?

Ils sont devenus un symbole de résilience et de combativité. Une semaine et demie après le début de l'invasion russe, ce qui devait être une offensive éclaire s'enlise peu à peu. Pire, aucune ville stratégique - Marioupol, Odessa, Kiev ou Kharkiv - n'est encore tombée dans le giron des troupes du Kremlin, et ce malgré de violents bombardements. Si Moscou relativise et Vladimir Poutine continue d'afficher sa confiance, les pertes humaines (plus de 11.000 hommes, selon une estimation de l'état-major ukrainien) et matérielles s'accumulent. Un rapport de force d'autant plus surprenant que, sur le papier, l'armée russe est supérieure en tout point à son homologue ukrainienne. Comment l'expliquer ?