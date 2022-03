Hausse des prix des carburants : l’inquiétude des pêcheurs français

Ils sont six sur son bateau. Les sorties en mer pourraient bientôt ne plus être rentables. Même lassitude, même inquiétude à Barfleur, sur les côtes normandes. Pascal Papillon possède quatre bateaux. D'ici quelques semaines, il ira pêcher en haute mer et devra débourser plus de 50 000 euros de carburant. Du jamais-vu en plus de 40 ans de métier.