VIDÉO - "L'Europe ne fait rien" : André Manoukian appelle à une "aide urgente" aux Arméniens du Haut-Karabakh

"Cela nous rappelle ces images de 1915, du premier génocide du XXe siècle, lorsqu'1,5 million d'Arméniens furent exterminés", déclare-t-il (voir vidéo en tête de cet article). "Cette fois, ils sont expulsés de leurs terres ancestrales par la violence, par le pire. La terreur est pratiquée, il y a des récits terribles, des enfants exécutés devant leurs parents", assure-t-il. "Nous assistons à une barbarie sans nom, et non seulement l'Europe ne fait rien, mais elle signe des contrats avec le bourreau. On marche complètement la tête à l'envers."

André Manoukian appelle désormais la classe politique à parler d'une même voix. "Au-delà de l'union, nous demandons aux politiques de faire pression sur le gouvernement pour instaurer une aide humanitaire urgente", lance l'auteur-compositeur. "Nous avons très peur que l'Azerbaïdjan ne s'arrête pas là. La Turquie et l'Azerbaïdjan rêvent d'annihiler tout le sud de l'Arménie pour une continuité territoriale", affirme-t-il.