VIDÉO - "On s'est débrouillés comme on pouvait pour dormir" : après les incendies à Hawaï, des rescapés sans repères

Dans ce décor sinistre, la population locale fait comme elle peut pour aider les touristes à trouver une solution pour se reposer. Comme le montre le reportage visible en tête de cet article, certains dorment sur des parkings, à même le sol, en attendant une meilleure solution. C'est le cas d'un groupe de Français, en voyage dans la région. Leur lit de fortune est installé devant un gymnase. "On nous a passé beaucoup de couvertures, d'oreillers, on a vraiment tout ce dont a besoin, explique une de ces jeunes touristes venus en vacances à Hawaï. On s'est débrouillés comme on pouvait pour dormir."