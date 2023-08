VIDÉO - Heathrow, le plus grand aéroport du Royaume-Uni, victime d'une panne informatique

Des avions cloués au sol. À l’aéroport Heathrow de Londres (Royaume-Uni), seuls trois appareils se déplacent en même temps. Dans la tour, les contrôleurs travaillent à la main. Six cents vols ont été annulés ou retardés dans la journée. Des milliers de passagers sont priés de faire demi-tour. "On espère qu’on pourra partir demain matin. On a rencontré des gens et maintenant, on a pris un hôtel à quatre personnes", se désole une passagère.