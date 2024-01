VIDÉO - Une Chinoise laisse ses 2,5 millions d'euros à ses chiens et chats

Une vieille dame chinoise a déshérité ses enfants pour laisser toute sa fortune à ses chiens et chats. Cette situation aurait-elle été possible dans l’Hexagone ?

En Chine, une femme a décidé de donner toute sa fortune à ses chiens et à ses chats. Cette habitante de Shanghai de 80 ans est malade. Elle a décidé de déshériter ses enfants au profit de ses animaux de compagnie, à qui elle va tout de même laisser 2,5 millions d'euros. Une décision qui n'aurait pas été possible en France, où on ne peut pas déshériter ses enfants, comme l'explique Christophe Beaugrand dans "Bonjour ! la Matinale TF1". Une émission à voir en direct ou revoir sur TF1 Info et en streaming sur TF1+.