Himars, les lance-roquettes américains décisifs ?

Le système américain s'appelle "HIMARS", et il serait arrivé sur le front si on en croit la photo. C'est un système qui est doublement intéressant pour les Ukrainiens. Il est appelé, "High Mobility Artillery Rocket System", parce qu'il est très mobile et puis surtout, parce qu'il a une portée de 80 kilomètres avec une précision remarquable.