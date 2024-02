VIDÉO - Hommage aux victimes françaises du Hamas : Emmanuel Macron dénonce le "plus grand massacre antisémite de notre siècle"

Quatre mois, jour pour jour, après l'attaque menée par le Hamas en Israël, Emmanuel Macron a rendu hommage mercredi aux 42 victimes françaises de ce qu'il a qualifié de "plus grand massacre antisémite de notre siècle". Une émotion intense a envahi la cour d'honneur des Invalides lorsque sont apparus sur un écran géant les 42 portraits souriants et insouciants, tandis que résonnait le Kaddish, chant de deuil composé par Maurice Ravel.

Quatre mois, jour pour jour, après l'attaque menée par le Hamas en Israël, Emmanuel Macron a rendu hommage mercredi aux 42 victimes françaises de ce qu'il a qualifié de "plus grand massacre antisémite de notre siècle". Une émotion intense a envahi la cour d'honneur des Invalides lorsque sont apparus sur un écran géant les 42 portraits souriants et insouciants, tandis que résonnait le Kaddish, chant de deuil composé par Maurice Ravel.

"Les visages des suppliciés du 7 octobre nous tendent un miroir où se reflète un peu de nous", a déclamé le chef de l'État, pour qui ce jour-là "l'indicible a ressurgi des profondeurs de l'Histoire".

"Ne rien céder à un antisémitisme rampant"

L'assaut du mouvement islamiste palestinien a entraîné la mort de plus de 1160 personnes, tuées par balles, brûlées vives ou mutilées, en majorité des civils, selon un décompte réalisé à partir de données officielles israéliennes. Une "attaque massive et odieuse", le "plus grand massacre antisémite de notre siècle", a souligné le président de la République. Le plus lourd tribut, aussi, pour la France depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 (86 morts et plus de 400 blessés).

Cet hommage, rendu aussi aux six blessés, aux quatre otages libérés et aux trois toujours disparus, est également un rappel : "Leurs vies méritent sans relâche de nous battre contre les idées de haine", a insisté Emmaniel Macron, déterminé à "ne rien céder à un antisémitisme rampant" et "désinhibé".

La France compte la première communauté juive d'Europe, avec environ 500.000 personnes, et près de 100.000 ressortissants vivant en Israël, ayant souvent la double nationalité. Une communauté dont de nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie, du grand rabbin Haïm Korsia, au président du Crif Yonatan Arfi, en passant par le philosophe Bernard Henri-Lévy ou le chanteur Patrick Bruel.