Hommages : les témoignages par milliers

Dexter et sa grande sœur Daisy viennent de sortir du train. Ils ont ensuite pris la direction du palais de Buckingham. "On a ramené plein de fleurs pour la reine. On est très triste" dit la fillette. Ce samedi prend des airs de pèlerinage familial. Parmi les fleurs, des peluches, comme l'Ours Paddington, le préféré des petits britanniques et d'innombrables messages comme celui de Charlie : "merci pour votre travail au service du pays. Avec tout mon amour".