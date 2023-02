Homo sapiens : des fouilles dans des grottes du Laos bousculent la chronologie de notre évolution

Les géologues ont repéré une ligne encore plus claire qui court sur tout le site de fouille. D’autres méthodes plus précises ont permis la datation des restes humains trouvés ici, comme nous l’explique le chef de la mission. "Aujourd’hui, il y a sept individus et le plus ancien, retrouvé à sept mètres de profondeur dans la fosse qui est derrière moi, est daté aux alentours de 80 000 ans", explique le chef de mission. C’est une surprise, car cela prouve qu’homo-sapiens, l’homme moderne est sorti bien plus tôt d’Afrique qu’on ne l’imaginait. Mais surtout, on sait désormais que d’autres hominidés l'attendaient en Asie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.