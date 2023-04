VIDÉO - Hong Kong : ce restaurant étoilé le moins cher du monde fait un carton

Dans les rues d'Hong Kong, on n’a pas le temps de flâner. Dans cette mégapole où s'entassent 7,5 millions d'habitants, il est difficile de faire une pause-déjeuner. Conséquence : les cuisines investissent les rues et on savoure à même le trottoir.

Pour repérer les bonnes adresses, on peut se fier à la file d’attente ou bien au bon vieux Guide Michelin. En apparence, le restaurant Yat Lok, situé en plein centre-ville et dévoilé dans le sujet ci-dessus, ne paie pas de mine. Mais il possède bien une étoile : "J'ai vu l'étoile du Guide Michelin sur la devanture, donc je me suis dit qu'il fallait que je teste", assure un habitant.