VIDÉO - "Guerre écosystémique", insectes tueurs... Les scénarios glaçants des conflits du futur

Trois scénarios ont été envisagés par ces équipes dans le cadre de ce travail. Leurs détails relèvent du secret-défense car "on ne veut pas inspirer nos adversaires ou divulguer nos vulnérabilités". Si les deux premiers pourraient être déclassifiés, le troisième ne le sera jamais, car trop sensible, indique Emmanuel Chiva.

Parmi les pistes retenues : celle de la "guerre écosystémique". "Dans le futur, on imagine que, pour empêcher nos adversaires de s'emparer d'une zone, on va modifier l'écosystème", explique le délégué général pour l'armement. "On hacke la nature en créant de nouveaux pathogènes, en bricolant le vivant, en utilisant des insectes tueurs ou le réseau de mycélium des champignons pour connaître la présence de troupes ennemis", énumère-t-il. Ajoutant : "avec la démocratisation de la manipulation du vivant, on imagine un écosystème qui échappe à tout contrôle". Mouches hématophages et autres insectes tueurs font leur apparition sur le champ de bataille.

L'ouvrage évoque aussi "la nuit carbonique". Dans ce scénario, une période de mégafeux assombrit le monde durant plusieurs mois et conduit à un rationnement énergétique qui concerne aussi les forces armées. "On n'est jamais très loin de l'horloge de l'apocalypse", résume Emmanuel Chiva. "Pour nos interlocuteurs, cette horloge a déjà sonné."