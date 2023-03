Hospitalisé à Rome, l'état de santé du pape François rassurant

Le Vatican donne des nouvelles du pape. Le souverain a passé "une bonne nuit", a assuré ce jeudi le Saint-Siège après l'admission pour une infection respiratoire du souverain pontife. Ce dernier va passer "quelques jours" en soins. Une nouvelle alerte pour le chef de l'Église catholique qui, à 86 ans, souffre de problèmes de santé chroniques.

Ses prochains rendez-vous ont été annulés et le Vatican a indiqué mercredi qu'il resterait hospitalisé "quelques jours" pour soigner une "infection respiratoire". La nuit du pape a été "tranquille" et le personnel qui le suit est "très optimiste", a avancé de son côté l'agence italienne ANSA en citant des sources hospitalières. Des nouvelles rassurantes après l'alerte de mercredi : "Ces derniers jours, le pape François a éprouvé des difficultés à respirer et (...) il a été admis à la polyclinique A. Gemelli pour des contrôles médicaux", avait expliqué le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni.