Interrogé sur le renforcement des mesures de protection du président russe, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a assuré cette semaine que les services de sécurité russes "connaissent leur travail et savent ce qu'ils font". Et ce dernier de noter que l'interview de Skibitsky prouvait que la Russie avait eu raison de lancer "l'opération militaire spéciale" en Ukraine : "Le régime terroriste parle de ses aspirations terroristes. L'opération militaire spéciale est plus que justifiée, plus que nécessaire et doit être complétée par la réalisation de ses objectifs".