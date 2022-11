"Il est impossible de s'y habituer" : depuis Kiev bombardée, cette Ukrainienne raconte

"Ces deux, trois jours, c'était un peu plus calme, mais d'habitude, il y a toujours des alertes. Là, elles paraissent durer plus longtemps qu'avant. (...) Cela fait trois heures que l'alerte dure. Alors, je reste dans le couloir de l'appartement, parce qu'on dit que c'est plus sécurisé. Lorsqu'il y a des frappes comme ça, je vais soit à l'abri, dans le métro qui sert aussi d'abri pendant les alertes", explique Anna, revenant sur un quotidien "très, très dur", souvent plongée dans le noir en raison des coupures d'électricité et sans eau chaude. "On essaie de tenir le coup, mais ça devient de plus en plus difficile".