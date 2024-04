VIDÉO - "Il était déterminé à tuer" : le scénario de l'attaque qui a fait plusieurs morts en Australie

Une attaque au couteau à Sydney a fait au moins six morts et huit blessés dans un centre commercial. L'assaillant, dont les motifs sont encore inconnus, aurait été abattu par la police.

Il est un peu plus de 16h en Australie quand le périple criminel de l'assaillant se termine enfin. L'homme vient d'être abattu par une policière, et git au sol, comme on le voit dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. Quelques minutes plus tôt, le suspect avait commencé à tuer des passants dans ce grand centre commercial de Sydney.

Sur les nombreuses vidéos filmées par des clients, on voit des familles en panique qui tentent de s'enfuir, passant parfois très près de l'homme, qui déambule de façon erratique, un grand couteau à la main. Il n'attaque pas tout le monde, et semble choisir ses victimes. "J'ai vu une femme allongée au sol", raconte une cliente en larmes, "je n'ai pas bien vu le tueur, je courais, c'était complètement fou, on ne s'attend jamais à ça".

Il était déterminé à tuer, vraiment déterminé Un témoin

Le bilan de l'attaque, dont le motif est encore inconnu, est très lourd : au moins six morts, et plusieurs blessés. Parmi ceux qui ont été hospitalisés figure un bébé de neuf mois. "L'agresseur arrivait vers nous, une policière lui a crié 'pose ton arme', puis elle lui a tiré dessus", témoigne un autre client du centre commercial, qui a assisté aux derniers instants de la tuerie. "Il était déterminé à tuer, vraiment déterminé", estime-t-il.

Sur une des vidéos, on voit qu'un passant avait courageusement tenté d'arrêter l'assaillant à l'aide d'un plot métallique, dans un escalator du complexe commercial. L'identité de l'agresseur n'a pas encore été révélée, et ses meurtres n'ont pas été revendiqués à ce stade. Les autorités australiennes avaient relevé leur niveau d'alerte depuis les attaques du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier.