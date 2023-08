VIDÉO - "Il fallait éviter" la guerre : le message inattendu du président biélorusse à Vladimir Poutine

C'est une sortie inattendue. Jeudi 17 août, le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est exprimé dans une interview accordée à une journaliste ukrainienne, sur Youtube. Interrogé au sujet de l'explosion du conflit en février 2022, Alexandre Loukachenko estime qu'il "fallait éviter" la guerre. "On aurait pu l'éviter", martèle-t-il. "Aujourd'hui, on peut encore l'arrêter et à l'époque, on aurait pu l'éviter", ajoute le Biélorusse.

Un message osé qui pourrait être directement adressé à son allié russe, le président Vladimir Poutine. Selon l'ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement, Jérôme Poirot, Alexandre Loukachenko "tacle très fortement Vladimir Poutine" avec cette sortie sur la guerre en Ukraine.

"Il essaie - et il y arrive plutôt bien ces dernières semaines - de se détacher de l'emprise de Vladimir Poutine. On l'a vu avec l'accueil des [membres de la milice] Wagner [après le coup de force avorté]. On l'a vu lors de leur dernière rencontre bilatérale. [Alexandre Loukachenko] est en train de retourner la partie en sa faveur", ajoute Jérôme Poirot sur LCI.