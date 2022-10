VIDÉO - "Il faut livrer des tanks à l'Ukraine", estime la présidente du Parlement européen

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, estime que l’Union européenne doit livrer de nouveaux tanks à l’Ukraine. Dans cet entretien accordé à LCI à l’occasion du Sommet de Prague, la Présidente, questionnée sur les armes supplémentaires à livrer, déclare : "Une réponse, ce sont des tanks, et spécifiquement le Léopard 2, qui figure sur une liste que l'Ukraine a demandée spécifiquement. Plusieurs États membres ont cette arme."

Le Léopard 2, de fabrication allemande, est l’un des armements le plus vivement demandé par Kiev. Cette livraison serait un nouveau cap dans l’effort déjà sans précédent consenti par l’Union européenne depuis sa création.

"Je pense que ça serait le symbole, le signal plus fort, en plus des sanctions contre la Russie et des aides financières et politiques, pour démontrer que l'Union européenne ne ferme pas la porte à continuer son aide à l’Ukraine."