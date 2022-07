Il filme un glacier qui s'effondre et frôle la mort : que sait-on de cette impressionnante vidéo ?

Des images postées sur son compte montrent les lieux avant et après l'avalanche. Sur son chemin, elle a tout emporté. Lorsqu'il a vu la neige et la glace déferler vers lui, le randonneur s'est caché : "J'avais l'impression d'être dans un blizzard", rapporte-t-il. "Une fois que c'était fini, la montée d'adrénaline m'a frappé. J'étais seulement couvert d'une légère poudreuse, sans une égratignure. Je me sentais étourdi. Je savais que le reste du groupe était plus éloigné de l'avalanche et que tout irait bien. Lorsque je les ai rejoints, j'ai pu constater qu'ils étaient tous sains et saufs, même si l'une d'entre eux s'était gravement coupée le genou." Il lui a ainsi fallu trois heure à dos de cheval pour rejoindre le centre médical le plus proche et bénéficier d'une prise en charge.