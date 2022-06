"Il manque aux Ukrainiens des armements lourds", affirme un proche de Zelensky sur LCI

Actuellement, les combats acharnés se poursuivent et les Ukrainiens lancent toutes leurs forces pour empêcher les Russes d’avancer un peu plus loin. Pour reconquérir l’ensemble de cette ville clé du Donbass, il manquerait à l'Ukraine des armements lourds. Il serait question de systèmes d’artillerie, de lance-roquettes multiples avec une portée de 50 km, mais aussi de véhicules blindés et de batteries côtières. "C’est une question de deux à quatre semaines", explique Igor Zhovkva.