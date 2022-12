VIDÉO - Il a connu le marchand d'armes russe Viktor Bout, un ancien de la DGSI témoigne sur LCI

"C'est un entrepreneur. Il vend des armes comme s'il vendait des oranges ou du pétrole." Vincent Crouzet, ancien collaborateur de la DGSE (service de renseignement de la France à l'étranger), a brossé sur LCI, ce jeudi, le portrait de Viktor Bout, cet intrigant "marchand de mort" russe qui a bénéficié de l'échange de prisonniers entre Washington et Moscou pour faire libérer la basketteuse américaine Brittney Griner. Un témoignage à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

Vincent Crouzet travaillait pour la France en Afrique du Sud lorsqu'il a été amené à collaborer avec le marchand d'armes, l'un des plus connus dans le monde. "J'ai travaillé avec lui pendant deux ans et demi à Johannesburg, où il rayonnait sur l'Afrique australe, centrale et sur le Moyen-Orient pour vendre son matériel", explique-t-il sur notre antenne. "La DGSE avait besoin de connaître le volume de l'armement livré aux différents belligérants sur le continent africain et je travaillais auprès de lui pour en savoir un peu plus sur ses activités."