"Il ne va pas respecter sa parole" : les réactions après l'annonce d'une trêve par Vladimir Poutine

Est-ce un geste de bonne volonté comme le présentent les médias officiels russes ? Du côté ukrainien, on n'y croit pas du tout. "Je pense qu'il ne va pas respecter sa parole, je ne le crois pas", témoigne un passant. "Ce n'est pas vrai. Il n'en a rien à faire du bonheur du peuple ukrainien", renchérit une jeune femme. La réaction officielle de Kiev est encore plus claire. Un conseiller de Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie doit quitter les territoires qu'elle occupe. Et seulement de cette manière, une trêve temporaire sera possible.