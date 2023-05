VIDÉO - À 13 ans, il sauve sa sœur d'un kidnapping à coups de lance-pierre : "J'ai tiré, ça l'a rendu dingue"

Le collégien s'empare alors de la fronde avec laquelle il jouait plus petit, et vise le suspect. Très précis dans son geste, il le touche une première fois à la tête avec une pierre, puis une seconde fois au torse avec une bille. "J'ai attrapé la fronde et j'ai tiré, ça l'a rendu dingue, il disait des gros mots, je l'ai touché encore et là il est parti", se souvient l'adolescent.

Immédiatement après la fuite de l'agresseur, les deux enfants appellent leur mère qui se trouvait au travail. "Ils étaient en panique, ils hurlaient, la petite pleurait et le seul mot que je pouvais comprendre c'était 'enlèvement'", confie leur mère.