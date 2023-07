Il venait de sortir de prison, ce que l'on sait du soldat américain entré en Corée du Nord "sans autorisation"

Selon la presse américaine, citant des responsables, l'intéressé devait être ramené aux États-Unis pour faire l'objet de mesures disciplinaires. Toutefois, il a réussi à fausser compagnie à son escorte et à quitter l'aéroport puis à se joindre à un groupe de visiteurs de la DMZ. Son action semble donc délibérée.

Elle était même, vraisemblablement, planifiée depuis plusieurs jours. Même si des centaines de touristes se rendent chaque jour, dans le cadre de voyages organisés, à l'intérieur de la "zone de sécurité commune" (JSA), située au sein de la DMZ qui sépare les deux Corées depuis près de 70 ans, il est difficile d'obtenir une place sans réserver en avance. Il est "impossible qu'une personne puisse s'échapper de l'aéroport un jour et s'inscrire à l'un de ces circuits le lendemain", déclare Jacco Zwetsloot, qui tient un podcast sur la Corée du Nord et qui a travaillé, en 2012, pour une société de tourisme à la JSA. Il faut généralement trois jours, après avoir présenté son numéro de passeport et sa carte d'identité militaire, pour obtenir le feu vert pour participer à l'une de ces excursions, explique-t-il dans les colonnes de la BBC.

"Panmunjom est le site que cet Américain a le plus probablement choisi de traverser en Corée du Nord car c'est le seul endroit possible de fuite au cours de la visite de la zone de sécurité commune", ajoute à l'AFP Choi Gi-il, professeur d'études militaires à l'université de Sangji.