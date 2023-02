"Elle devait être solide" : après le séisme en Turquie, des promoteurs immobiliers sous le feu des critiques

De l'immeuble le plus luxueux de la ville, il ne reste que des montagnes de gravats et le squelette des armatures du rez-de-chaussée. À Antakya, dans le sud de la Turquie, il a fallu seulement 80 secondes pour cette tour de douze étages et ses 250 appartements basculent, incapable de résister à la violence du séisme qui a frappé le pays, lundi à l'aube. Sur le millier d'habitants qui y vivaient, seules quelques dizaines de noms figurent sur une courte liste de survivants, accrochée à l'entrée de la résidence, nommée par un triste hasard "Rönesans" (Renaissance). "Mon ami était à l'intérieur, je cherche son nom. Je ne le vois pas", constate un jeune homme, les yeux rivés sur les feuilles, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article.

Les résidents ont été ensevelis dans l'effondrement du bâtiment. Parmi eux, le footballeur ghanéen Christian Atsu, toujours pas retrouvé selon ses proches, ou encore les parents d'un jeune homme, Mustafa, qui se trouvent encore sous les décombres. Pourtant, le couple avait fait de ce logement l'investissement de leur vie. "Ce n'est plus qu'un cimetière maintenant. Je suis en colère, mais je ne sais pas contre qui", souffle leur fils, le regard éteint. Derrière lui, une pelleteuse s'active au milieu des déblais. "Ils avaient choisi cette résidence parce qu'elle devait être solide et résister aux tremblements de terre", explique son cousin Hasan. "C'est ce qui leur avait été dit, mais malheureusement, ce n'était pas vrai."

La résidence, qui promettait des services haut de gamme, avec piscine et parking privé, a été achevée il y a dix ans seulement, en 2013. Dans le quartier où elle a été implantée se trouvent également des centaines d'immeubles semblables, de dix étages et plus, mais ils sont presque tous encore debout après le séisme. "Rönesans" est l'un des seuls à s'être effondré.