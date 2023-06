VIDÉO - "Ils avaient la volonté de vivre" : quatre enfants retrouvés vivants après 40 jours dans la jungle

Un exploit. Après avoir erré pendant 40 jours dans la jungle amazonienne de Colombie, quatre enfants ont été retrouvés vivants ce vendredi 9 juin. Après le crash du petit avion qui les transportait, qui avait couté la vie à leur mère et aux deux pilotes, ces quatre frères et sœurs de 13, 9, 4 et 1 an ont réussi à survivre par eux-mêmes, au cœur d'une forêt impénétrable.

Lesly, Soleiny, Tien Noriel et Cristin sont amaigris mais sains et saufs. Comme le montre le reportage en tête de l'article, ils ont été hélitreuillés et transportés vers la ville de San Jose del Guaviare. Ils ont ensuite été acheminés ce samedi par avion médicalisé jusqu'à Bogotá. Le général en charge des recherches n'en revenait pas, et ne cachait pas son admiration. "Ils n'avaient pas l'équipement ou la technologie que nous pouvons déployer", a-t-il rappelé au pied de l'avion qui s'apprêtait à emmener les enfants vers la capitale. "Mais je crois qu'ils avaient ce qu'on peut appeler la 'volonté de vivre'", a estimé le général Pedro Sanchez.