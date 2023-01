"Ils essaient de me tuer" : la question des violences policières ressurgit aux États-Unis après la mort d'un enseignant noir

Concernant la mort de Keenan Anderson, les images publiées mercredi montrent cet enseignant visiblement fébrile et agité après avoir été mêlé à un banal accident de la circulation dans le quartier de Venice à Los Angeles. Les agents emploient ensuite la force pour le maîtriser, le plaquant au sol où ils lui infligent des décharges de Taser pour qu'il arrête de se débattre. "Les policiers ont lutté avec Anderson durant plusieurs minutes, usant d'un Taser, de leur poids corporel, de prises fermes et de clés de bras pour vaincre sa résistance", a expliqué la police de Los Angeles dans un communiqué. La vidéo montre Keenan Anderson crier "à l'aide", "ils essaient de me tuer" ou encore "ils essaient de me faire pareil qu'à George Floyd", alors qu'un agent plaque son coude sur son buste et son cou.