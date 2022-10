VIDÉO - Ils survivent 28 heures au milieu des requins : les images du sauvetage

Ce samedi matin, il pêchait au large de la Louisiane, aux États-Unis, avec deux collègues. Mais le moteur a lâché et leur bateau a coulé en quelques secondes. Juste le temps d'enfiler un gilet de sauvetage et d'assembler un flotteur de fortune avec deux glacières. "On a été chanceux. Il y avait à manger et à boire dans la glacière. Ça nous a hydraté", poursuit Luan Nguyen.