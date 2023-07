VIDÉO - États-Unis : l'état d'urgence décrété dans l'État de New York après d'importantes inondations

Les autoroutes étaient fermées dans au moins cinq comtés de l'État, dont celui de Westchester, qui se trouve juste au nord de New York et borde la rivière Hudson. Le bureau de la gouverneure soutient que l'État devait s'attendre à de nouvelles tempêtes lundi. Des orages pourraient aussi à nouveau toucher la région dans les prochaines heures, selon The Weather Channel.