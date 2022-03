IMAGES - Invasion russe : retour sur un mois de guerre en Ukraine

L'invasion russe de l'Ukraine a provoqué le départ forcé de millions d'Ukrainiens de leurs terres. Via notamment les trains ou encore leurs véhicules personnels, en empruntant parfois des couloirs humanitaires, ces habitants ont fait le choix de fuir la guerre, et notamment se réfugier dans des pays voisins tels que la Pologne. Dimanche 20 mars, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés a déclaré que "10 millions de personnes avaient fui leurs foyers en Ukraine", dont "3,4 millions ont traversé les frontières ukrainiennes". En France, mardi 22 mars, Jean Castex a annoncé que plus de 26.000 Ukrainiens "ont été recensés sur le territoire français" et que "10.500 ressortissants ont reçu une autorisation de séjour provisoire en France".