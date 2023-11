IMAGES - Îles Tonga : les dernières photos de l'archipel frappé par une éruption et un tsunami

Des pans entiers de l'archipel sont désormais couverts de cendres ou ravagés. Les photographies des îles Tonga prises par les forces de défense néo-zélandaises et divulguées ce mardi permettent d'un peu plus se rendre compte de l'étendue des dégâts sur l'archipel à la suite de l'éruption d'un volcan samedi. Ces clichés, auxquels le Guardian a pu avoir accès, ont été pris lors d'un vol de reconnaissance effectué lundi et rassemblés dans un rapport à destination du gouvernement tongien.

Entendue jusqu'en Alaska, cette éruption a été la plus importante enregistrée depuis des décennies. Elle a provoqué la formation d'un énorme champignon de fumée et de cendres de 30 km de haut, puis d'un tsunami qui s'est déclenché immédiatement après. Des vagues de 1,2 mètre ont déferlé sur Nuku'alofa, où les habitants ont fui vers les hauteurs, laissant derrière eux des maisons inondées, tandis que des roches et de la cendre tombaient du ciel.