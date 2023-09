Immigration : les demandes d'asile en Europe à leur plus haut niveau depuis la crise migratoire de 2015

Si bien que d'après les "tendances actuelles", les demandes pourraient excéder un million d'ici à la fin de l'année, précise l'agence. Et se rapprocher du niveau inédit connu en 2015-2016, lors de l'afflux de réfugiés en Europe provoqué notamment par l'enlisement du conflit en Syrie. Le nombre de demandes d'asile avait alors atteint 1,3 million (en 2015) et 1,2 million (en 2016). En 2022, elles étaient de 994.945.

Du côté des personnes qui fuient leur pays, les Syriens, Afghans, Vénézuéliens, Turcs et Colombiens sont les principaux demandeurs, comptant pour près de la moitié des requêtes (44%). Par ailleurs, quelque 4 millions d'Ukrainiens fuyant l'invasion russe bénéficient actuellement d'une protection temporaire dans l'UE. Quant aux pays les plus demandés, c'est l'Allemagne qui a reçu le plus de dossiers. 30% du total, et près de deux fois plus que l'Espagne (17%) et la France (16%).