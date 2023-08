VIDÉO - Incendie à Hawaï : les images apocalyptiques des flammes qui ravagent l'île de Maui

La presse locale parle de la plus grosse catastrophe naturelle qu'ait connue Hawaï depuis le passage de l'ouragan Iniki, en 1992. D'importants incendies ravagent l'île de Maui, située au centre de l'archipel hawaïen, depuis mardi 8 août. Depuis, des vidéos de scènes de chaos sont relayées sur les réseaux sociaux et montrent l'importance des flammes et les immenses panaches de fumée qui se dégagent de l'incendie.