VIDÉO - "En trois heures, tout est parti en cendres" : le cauchemar des Algériens pris au piège des incendies

Le ciel a disparu, l'air est devenu irrespirable et les fumées envahissent tout. Les soldats du feu algériens sont à pied d'œuvre pour tenter d'endiguer les 13 incendies qui frappent actuellement le nord et l'est de l'Algérie, une progression difficile à arrêter. Depuis dimanche, au moins 34 morts ont perdu la vie dans ces violents départs de feu. Des bâtiments ont été complètement carbonisés, les flammes ne laissant sur leur passage que des ruines fumantes. "En trois heures, tout est parti en cendres. Il ne reste plus rien", lâche un habitant dans la vidéo du 13H de TF1 en tête d'article.

Les villages touchés, en majorité situés dans la région montagneuse de Kabylie, sont très boisés et la végétation, asséchée depuis des semaines par une intense canicule, ne résiste pas au moindre départ de feu. À la télévision algérienne, les images de chaos se succèdent : des flammes, plus hautes que les arbres, qui menacent directement une maison, des nuages ocre qui recouvrent le ciel, ou encore des riverains forcés d'étouffer eux-mêmes tant bien que mal les flammes et les dernières braises, avec des branches ou des bouteilles d'eau.