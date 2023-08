VIDÉO - Incendie aux Canaries : des Français évacués de Tenerife racontent leur calvaire

Face à cet incendie inédit, Alexia, elle aussi, s’inquiète. “Par moments, on voit des énormes flammes. Ils n’arrêtent pas de dire que c’est un feu très incontrôlable donc on a un peu peur”, affirme-t-elle. "Cet incendie est probablement le plus compliqué que nous ayons eu aux Canaries (...) au moins au cours des 40 dernières années", a déclaré le président du gouvernement de l'archipel, Fernando Clavijo, lors d'une conférence de presse à Tenerife, jeudi. "La chaleur extrême et les circonstances météorologiques (...) compliquent le travail des pompiers", a-t-il ajouté.

L'incendie survient après une vague de chaleur qui a sévi dans les îles Canaries, y ayant laissé de nombreuses zones sèches et augmentant le risque de feux de forêt. Selon les scientifiques, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés en raison du réchauffement de la planète. Les canicules risquent d'être plus fréquentes et plus intenses et leur impact plus étendu, impliquant des incendies plus importants et plus violents.