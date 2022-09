Incendie en Californie, des maisons brûlent

Les flammes ont progressé à très grande vitesse dans cette région frappée par la canicule et la sécheresse. L'incendie a bloqué pendant plusieurs heures le principal axe routier reliant Los Angeles à San Francisco, provoquant des kilomètres d'embouteillages. Poussé par des vents à plus de 60 km/h, dans une région écrasée par une vague de chaleur sans précédent et des températures à plus de 45 degrés par endroits, c'est le troisième départ de feu en moins d'une semaine. Le gouverneur de la Californie a décrété l'état d'urgence.