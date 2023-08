VIDÉO - "Notre maison a brûlé, on n'a plus rien" : en Grèce, des quartiers dévastés par les incendies

La lutte contre les incendies continuait en Grèce vendredi, pour le septième jour consécutif, avec une situation particulièrement difficile dans le nord du pays. Le plus important feu, qui présentait un front unifié de 15 kilomètres jeudi, fait rage dans la région septentrionale d'Evros, près de la ville portuaire grecque d'Alexandroupoli et de la frontière turque. S'il y a une nette amélioration aux portes d'Athènes, des quartiers entiers ont été dévastés par les incendies.

Sous les pieds de Christos, sollicité par TF1, se trouve le toit de sa maison, ravagé par les flammes. En pleine nuit, le feu dévore la forêt autour de chez lui et s'engouffre dans le quartier. "On a eu très peur... Heureusement que le feu n'est pas entré dans la maison", dit-il dans le sujet ci-dessus. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Plusieurs maisons sont détruites sur un paysage de chaos. Cependant, il n’y a eu aucune victime. Les habitants ont juste eu le temps de fuir. "Notre maison a brûlé. On n'a plus rien", affirme un habitant au micro de TF1. "Mais on coupe les arbres au cas où le feu reviendrait".