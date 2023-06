VIDÉO - Incendies au Canada : les pompiers français affrontent les feux géants

Mais avant de partir sur les incendies, il faut se familiariser avec une forêt qui ne ressemble pas à la nôtre avec des méthodes et du matériel différents. "On n'est pas habitué à travailler avec ça. On a des camions, là, il n'y en a pas. Donc, on apprend à utiliser les points d'eau naturels qui sont à disposition", constate le daporal-chef Thibault Coutance, pompier de l'Hérault. Pour la caporale Laurine Baudouin, du SDIS 13, "c'est un honneur d'avoir été sélectionnée pour partir au Canada. Une fois qu'on est sur place, il y a toujours un temps d'adaptation qui est frustrant. Pour le moment, on attend un peu. On se forme".