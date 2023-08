VIDÉO - Incendies au Canada : face à l'avancée des flammes, la plus grande ville du Nord évacuée

20.000 habitants évacués. Les habitants de Yellowknife ont jusqu'à ce vendredi 18 août, midi, pour évacuer la ville face à l'avancée très rapide des feux de forêt. Yellowknife est la capitale de la province du Nord-Ouest et même l'une des principales villes du Grand Nord canadien. Et ce, alors que plus de 13,5 millions d'hectares de forêt sont déjà partis en fumée depuis le 1er janvier dernier.

"Malheureusement, la situation des feux de forêt tourne au pire avec un brasier à l'ouest de Yellowknife qui représente une véritable menace", a déclaré mercredi soir Shane Thompson, ministre de l'Environnement des Territoires du Nord-Ouest en ordonnant l'évacuation. Le ministre a exhorté à la population de quitter Yellowknife par les airs ou la route, avant vendredi midi. Mercredi, les flammes n'étaient qu'à 17 km des portes de la ville, alors même qu'une seule autoroute permet de quitter la ville par le sud.