Incendies : comment fonctionne le système d'entraide européenne

Cet été 2023, 443 pompiers européens sont prépositionnés dans trois pays à risque, en France, au Portugal et en Grèce. À cela, s'ajoute une réserve de 28 avions et hélicoptères, mis à disposition par plusieurs États membres, deux avions et un hélicoptère en France, par exemple.

L'objectif est de venir rapidement en aide à leurs voisins quand leur pays n'est pas, lui-même, en proie aux flammes, ce qu'ont fait les pompiers français en Grèce. Dès que ce système de coopération se met en marche, l'Union européenne prend en charge tous les frais.