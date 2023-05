REPORTAGE TF1 - Incendies au Canada : plongée dans un nuage de fumée, l'Alberta suffoque

Cet amas de tôles et de cendres, c’était son entreprise. L’ordre d’évacuation à peine levé, Cheryl Harris est venue tout de suite pour savoir ce qu’elle pouvait sauver. Elle ne retrouvera qu’un trousseau de clés. "Elles ne vont plus me servir à grand-chose. Il n’y a plus rien", se désole-t-elle. Cet incendie a durement touché le village d’Ent Wistle et ses 400 habitants. C’est l’un des feux encore actifs dans la région de l’Alberta.