VIDÉO - Incendies de forêt mortels au Chili : des feux hors de contrôle

Le centre du Chili est parcouru par de multiples incendies attisés par une chaleur extrême, 40 degrés environ. On déplore au moins 24 morts et 1182 blessés. Les pompiers affrontent une météo extrême avec des vents furieux et des accès très dangereux dans les massifs forestiers. La chaleur est telle, qu'ils doivent refroidir leur camion.