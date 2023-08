Incendies en Grèce : 18 migrants présumés retrouvés morts dans un feu de forêt

Mardi, les pompiers dénombrait plus de 60 feux ayant démarré sur les dernières 24 heures. Six pays ont envoyé de l'aide par le biais du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Six pays ont envoyé de l'aide par le biais du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Quelque 120 pompiers venus de Chypre, Roumanie, République tchèque, Croatie, Allemagne et Serbie vont contribuer aux efforts.

Les conditions très chaudes et sèches, qui augmentent le risque d'incendies, persisteront en Grèce jusqu'à vendredi, selon les services météorologiques.