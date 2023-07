VIDÉO - Incendies en Grèce : 30.000 personnes évacuées

Dans le terminal de l'aéroport de Rhodes, des milliers de touristes dorment à même le sol. La plupart y ont passé la nuit dans des conditions précaires. Tous espèrent quitter l'île le plus rapidement possible, mais les nouvelles sont parfois mauvaises. "On cherche tous des informations pour partir le plus vite possible" témoigne, au micro de TF1, Julie Pourchet, rescapée française, . Les écoles voisines se sont transformées en dortoir de fortune. Plusieurs gymnases ont été réquisitionnés.