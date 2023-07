VIDÉO - Incendies en Grèce : le désarroi des touristes évacués

Les traits tirés, des touristes attendent inlassablement depuis deux jours. Certains se sentent totalement impuissants, tandis que d’autres sont à bout. Leurs vacances ont viré au cauchemar.

Des familles ont été hébergées en urgence dans un gymnase. Une mère de quatre enfants rêvait de ce voyage depuis longtemps, mais aujourd’hui, elle n’y croit plus. "L’agence de voyage vient de nous dire qu’on serait probablement transféré dans un autre hôtel aujourd’hui, mais on a déjà entendu ça hier. Pour être honnête, on attend un vol. On veut juste rentrer à la maison", affirme-t-elle.