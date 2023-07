VIDÉO - Incendies en Grèce : les flammes et les nuages de fumée visibles depuis l'espace

Favorisés par les températures caniculaires qui frappent la Grèce (44°C dépassés dans le pays ces derniers jours) et par de fortes rafales de vent, les départs de feux se multiplient. Plus d'une cinquantaine d'incendies étaient recensés par les autorités mardi soir. La vidéo diffusée par EUMETSAT, capturée pendant la journée du 17 juillet jusqu'à la matinée du lendemain, permet de dresser un panorama géographique des zones les plus sinistrées. La région autour de la capitale grecque semble, depuis le ciel, la plus touchée.