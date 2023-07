VIDÉO - Grèce : près de 50 incendies dans tout le pays, des pompiers français en renfort

Face à l'urgence de la situation, le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a quitté précipitamment un sommet international à Bruxelles pour superviser les opérations de secours. Il faut dire que ces nouveaux feux rappellent de tragiques souvenirs dans le pays. En 2021, d'immenses incendies avaient fait trois morts, ravageant plus de 100.000 hectares de forêts. Et, en 2018, plus de 100 personnes sont mortes à Mati, près d'Athènes, dans le pire incendie meurtrier que ce pays a connu.