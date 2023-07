Incendies en Grèce : reprise du feu à Rhodes, flammes "incontrôlables" à Corfou et nouvelles évacuations... le point sur la situation

Évacuation nocturne à Eubée

À Eubée aussi, un message d'évacuation a été envoyé aux habitants. Mais cette fois-ci, il est intervenu en pleine nuit. Peu avant 2 heures du matin, les services d'urgence ont demandé aux habitants du village touristique de Platanistos de quitter leurs habitations et leurs hôtels. La situation y est toujours particulièrement difficile, avec des vents qui se sont levés. Deux bombardiers ont décollé tôt ce matin pour prêter mains fortes aux 93 pompiers qui constituent les forces terrestres. Mais là aussi, le brasier est devenu cauchemardesque, avec des reprises qui "surgissent" partout du fait de vents particulièrement forts, atteignant le niveau 6 sur l'échelle de Beaufort, selon le témoignage de pompiers dans la presse. C'est le troisième jour que cet incendie poursuit sa course destructrice sur une île déjà ravagée par les flammes. En août 2021, plus de 50.000 hectares étaient partis en fumée sur la deuxième plus grande île du pays.